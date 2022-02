Inizia male la mattinata per le autostrada della Liguria alle prese con cantieri, code ma anche con la neve.

Nevischio viene segnalato sull’Autostrada A7 Genova – Milano, tra Bolzaneto e Serravalle.

Coda, sempre sull’autostrada A7 tra Bolzaneto e Busalla a causa di un cantiere.

Rallentamenti e code anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Prà e Genova Aeroporto, in direzione Centro per traffico intenso.

Coda anche tra Albisola e Celle Ligure, sempre in direzione Genova per lavori.

Coda anche in senso contrario, in direzione Savona e sempre per lavori.

Sempre sull’autostrada A10 coda tra Arenzano e Celle Ligure per lavori, in direzione Ventimiglia.

Ancora rallentamenti e coda anche sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra Genova Nervi e Recco a causa di un incidente.

Coda per lavori tra Recco e Rapallo in direzione levante.

Disagi per gli automobilisti e trasportatori anche sull’Autostrada A26 Voltri Gravellona Toce tra Masone e Voltri e tra Voltri e Masone per lavori.