Genova – E’ stato arrestato il maniaco che da qualche tempo era diventato l’incubo delle studentesse di Sestri Ponente e non solo.

A fermare l’uomo, un 41enne cittadino straniero regolarmente presente sul territorio italiano, sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Sestri Ponente dopo un’ indagine lampo.

Fondamentale nell’individuare il responsabile è stata la testimonianza di un genitore che, preoccupato per quanto accaduto, aveva deciso di accompagnare la figlia a scuola e si è ritrovato faccia a faccia con il 41enne.

Gli investigatori hanno accertato che l’uomo, approfittando della folla di giovani ragazze che ogni mattina si trovano in via Sestri e vie limitrofe per andare verso le rispettive scuole, aveva avvicinato tre studentesse, due appena 15enni e una maggiorenne, e con una scusa le aveva costrette al muro palpandole in maniera pesante nelle parti intime.

Le giovani, impietrite per la paura e colte di sorpresa dall’atteggiamento del 41enne, sono rimaste in balia del soggetto per pochi, lunghissimi istanti.

Una delle ragazze è stata subito soccorsa dall’intervento del padre che si era deciso ad accompagnarla a scuola, preoccupato per gli episodi già capitati.

Il genitore ha informato immediatamente l’Ispettore Capo del Commissariato che, insieme ai colleghi, è corso in via Sestri fermando il molestatore.

L’uomo, che risponderà di violenza sessuale consumata e tentata, verrà interrogato dal GIP proprio oggi.

Intanto gli è stato imposto di rimanere a casa dalle 7 alle 9 e dalle 18 alle 22, cioè gli orari in cui è per lui più facile incontrare minorenni che tornano a casa dopo la scuola o comunque donne che con l’oscurità diventano soggetti ancora più indifesi e si dovrà presentare ogni giorno alle 10 presso la Polizia Giudiziaria per firmare l’apposito registro.

Sono comunque ancora in corso ulteriori accertamenti per cercare altre vittime del maniaco e le forze dell’ordine invitano chi fosse stato coinvolto in episodi analoghi avvenuti in zona a farsi avanti superando le comprensibili paure, per contribuire a inchiodare il maniaco alle sue già pesantissime responsabilità.