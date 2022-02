Genova – E’ stato identificato e fermato uno degli aggressori del ragazzino picchiato selvaggiamente per strada, per futili motivi, in via don Orione, nel quartiere di San Fruttuoso, proprio accanto alla chieda di Santa Fede.

Il ragazzo è stato identificato ed è stato trasferito in una comunità di recupero in un’altra regione mentre proseguono le indagini per identificare l’altro ragazzino che nel video violentissimo che circola da ieri sui social, su whatsapp e altre piattaforme per la condivisione di contenuti, suscita orrore e indignazione tra i genitori ma viene condiviso quasi come fosse un gioco da tanti ragazzino coetanei dei protagonisti.

Nelle immagini, violente e che LiguriaOggi non intende mostrare per non sfruttare la curiosità morbosa sull’episodio per qualche clic in più, si vede un ragazzino dell’età di circa 11/12 anni che discute con due ragazzi poco più grandi e poi viene improvvisamente aggredito a pugni e schiaffi, scaraventato a terra e colpito con calci mentre urla e chiede aiuto.

Nelle immagini si vede anche il braccio di una ragazzina che sembra cercare di fermare uno degli aggressori ma anche diversi adulti che assistono alla scena senza intervenire, probabilmente la cosa più squallida di tutto il video.