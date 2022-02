Rapallo (Genova) – Sono gravissime le condizioni dell’uomo di 69 anni che questa mattina è scivolato in un canalone per oltre 50 metri.

L’uomo, residente a Santa Margherita, stava compiendo un’escursione sulle alture di Rapallo quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato in un dirupo precipitando per oltre 50 metri.

Un impatto violentissimo che ha lasciato l’uomo incosciente.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco che lo hanno stabilizzato prima di trasferirlo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in elicottero.