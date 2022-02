Genova – E’ stato emanato dal Centro Funzionale Meteo Idrologico Arpal l’avviso meteo per vento di burrasca forte che quest’oggi, venerdì 25 febbraio, interesserà tutta la regione.

Infatti, nella giornata odierna, venti da Nord in rinforzo nel pomeriggio soffieranno fino a 60-80 km/h su tutte le zone, con raffiche oltre i 100 km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli. Su C e sulla parte orientale di BE precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale al più moderato.