Mignanego – Non ce l’ha fatta il motociclista di 48 anni coinvolto ieri pomeriggio in un brutto incidente stradale sulla strada statale per Mignanego, nell’immediato entroterra di Genova.

L’uomo era stato trovato a terra, vicino alla sua moto, da alcuni passanti che hanno subito chiamato i soccorsi.

Il 118 si è precipitato sul posto e le condizioni del motociclista non sembravano particolarmente gravi ma si sarebbe aggravato durante il trasporto all’ospedale San Martino e il personale a bordo dell’ambulanza lo ha intubato.

All’arrivo in ospedale le condizioni erano divenute critiche e l’uomo è deceduto in serata per le gravi complicazioni causate probabilmente da lesioni interne.

Molto probabilmente sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso e sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente anche se al momento del ritrovamento dell’uomo a terra non c’erano altri veicoli presenti sul posto.