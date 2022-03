Genova – Sono iniziate questa mattina, alla Sala Chiamata del Porto le vaccinazioni con il farmaco Novavax sviluppato con tecnologia “tradizionale” e che dunque superano le “perplessità” – destituite di fondamento scientifico – dei No Vax che considerano i vaccini sin qui utilizzati come “siero sperimentale” per l’utilizzo di tecnologie ampiamente sperimentate ma innovative.

Il nuovo farmaco è realizzato utilizzando le metodologie con cui sono stati realizzati i vaccini già fatti da tutti i No Vax sin da bambini e quindi non dovrebbero suscitare alcun allarme.

Viviana e Guido, rispettivamente 66 e 65 anni, sono tra primi vaccinati con Novavax in Liguria. Questa mattina alla Sala Chiamata del Porto hanno ricevuto la loro prima dose del nuovo vaccino a base proteica la cui somministrazione è iniziata oggi.

“Oggi mi sono convinta anche grazie al supporto dei miei figli”, spiega Viviana” e Guido ribadisce “Mi sono vaccinato per recuperare la mia socialità e rivedere I miei amici”.

Sono circa 100 le persone che si sono prenotate per la giornata di oggi per ricevere la prima dose del nuovo vaccino che sarà somministrato nei diversi hub attraverso linee dedicate.

Con l’arrivo in Liguria del Novavax è possibile prenotare la prima dose di vaccino scegliendo il farmaco che ha già dimostrato di essere “più gradito” a chi ha sin qui mantenuto delle riserve sulla vaccinazione.