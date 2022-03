Genova – Ancora ricerche senza esito per Giuseppina Benucci, detta Giuggi, la donna di 73 anni scomparsa dalla sua abitazione di via Biga, a Marassi, lo scorso 18 febbraio.

L’anziana pensionata sembra sparita nel nulla e le ultime tracce, segnalate dai cani molecolari specializzati nella ricerca delle persone, portano al santuario della Madonna del Monte, sopra il quartiere di San Fruttuoso e di Marassi e da dove partono molti sentieri verso le alture della città.

La trasmissione Rai Chi l’ha visto è tornata ad occuparsi del caso nella puntata del 2 marzo e ha mostrato le ricerche di Giuseppina segnalando la possibilità che abbia perso la memoria e l’orientamento a causa dell’Alzheimer.

La donna era indipendente e viveva sola ma recentemente aveva evidenziato alcuni problemi proprio riguardo alla capacità di ricordare le cose e i familiari temono sia confusa e incapace di chiedere aiuto.

Su social continua il tam tam degli appelli per ritrovarla anche perché i giorni trascorsi iniziano ad essere davvero molti per una donna sola in questa stagione.

Al momento della scomparsa Giuseppina “Giuggi” Benucci indossava un giubbino grigio, camicia bianca e felpa blu e pantaloni scuri.

Porta occhiali da vista e apparecchio acustico ed ha problemi di udito.

Giuseppina è alta 1 metro e 55 e ha capelli grigio bianco e occhi castani.

Chiunque avesse informazioni utili può contattare il 112