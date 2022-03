Chiavari – Continua la protesta dei lavoratori della Hi Lex contro i 22 licenziamenti annunciati dal Gruppo nel sito di Chiavari.

Oggi è in corso l’astensione dal lavoro con presidio davanti ai cancelli.

Sempre oggi, alle ore 16, si terrà un incontro in video conferenza tra le organizzazioni sindacali e l’Assessore regionale Giovanni Berrino Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione nel quale la Fiom ribadirà la propria contrarietà a qualsiasi tipo di riduzione di personale