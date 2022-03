Genova – Prima ha tentato di rapinare un bambino poi, raggiunto dal padre, lo ha colpito con un bicchiere in pieno viso.

Per questo un 37enne è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per tentata rapina e denunciato per lesioni personali.

E’ accaduto nel centro storico di Genova.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Centro hanno ricevuto una segnalazione per una violenta lite in via Gramsci che coinvolgeva due uomini.

Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato uno dei due, un 37enne, a terra mentre, poco distante, un altro uomo in piedi ma sanguinante, con la compagna e il figlioletto di un anno e mezzo.

Dal racconto della donna è emerso che poco prima, mentre stava percorrendo via di Sottoripa con il suo bimbo nel passeggino, il 37enne ha tentato di strappare dalle mani del piccolo il tablet su cui stava guardando un cartone animato.

Inaspettatamente, però, il piccolo ha reagito trattenendo con forza il dispositivo, tanto che il 37enne ha dovuto tirarlo con violenza tanto che ha colpito la piccola vittima alla bocca.

Solo l’intervento della madre ha fatto desistere l’aggressore che si è immediatamente allontanato.

La donna si è messa all’inseguimento, avvisando il compagno che era in zona.

I due hanno intercettato il rapinatore nei pressi di una fontanella mentre era intento ad abbeverarsi.

Mentre la donna chiamava il 112, il papà del piccolo ha affrontato il malintenzionato.

Il 37enne, però, ha reagito frantumandogli in faccia un bicchiere di vetro; da qui è partita una colluttazione tra i due.

Gli agenti hanno bloccato il 37enne e hanno fatto intervenire le ambulanze, una anche per il piccolo che è stato visitato e dimesso con tre giorni di prognosi.

Il 37enne, dopo le dimissioni dall’ospedale, è stato condotto in Questura e affidato alle camere di sicurezza in attesa di giudizio.