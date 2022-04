Genova – L’ascensore di Villa Scassi che porta all’ospedale è ancora fermo e non si hanno notizie sul suo ritorno in funzione. Cresce la delusione e lo sdegno dei residenti del quartiere di Sampierdarena per la struttura che resta bloccata e che non sembra essere in procinto di ripartire.

Anziani e persone con difficoltà motorie sono costrette ad inerpicarsi per crose e scalette o ad attendere affollatissimi e sempre più rari pulmini della linea che porta all’ingresso dell’ospedale e si domandano come mai nessuno intervenga nonostante siano ormai 6 anni che l’ascensore è stato inaugurato e i periodi di chiusura superano quasi certamente quelli nei quali l’impianto ha funzionato.

In vista delle prossime elezioni comunali di giugno c’è chi chiede ai candidati sindaco di esprimersi in merito e agli uffici competenti si domanda di dare risposte certe sulla ripresa del servizio.