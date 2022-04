Genova – Altri due casi accertati di positività alla peste suina africana negli esami condotti sulle carcasse di cinghiali ritrovate nella zona di Voltaggio, in Piemonte e a Ronco Scrivia, in Liguria.

Il ritrovamento accertato porta a 90 il numero totale di casi di peste suina accertati tra Liguria e Piemonte, rispettivamente 34 e 56, con netta maggioranza dei ritrovamenti in Piemonte.

La zona interessata resta quella al confine tra le due regioni considerando che per Voltaggio si tratta del nono caso accertato mentre per Ronco Scrivia siamo al settimo.

Numeri che preoccupano e che rafforzano la necessità di provvedimenti straordinari per contenere la diffusione della peste che, se raggiungesse zone a forte vocazione di allevamento di suini, potrebbe far scattare il divieto di importazione di carni suine (e insaccati) da tutta Italia verso il resto del mondo.

Un danno economico incalcolabile.