Genova – Un fotomontaggio con le immagini della responsabile dell’Ufficio Stampa di Regione Liguria Jessica Nicolini e della collega Francesca Licata e un commento sessista. Non si è fatta attendere la reazione delle interessate che, sugli stessi social dove è comparso il meme sessista rispondono informando che procederanno con una denuncia contro l’autore e contro chi ha poi condiviso l’immagine anche in chat private di whatsapp e in altri gruppi social.

Le foto di Nicolini e Licata erano infatti accompagnate dalla scritta “Ufficio Stampa di Toti, Sirvio scansate” alludendo all’aspetto fisico e al fatto che entrambe fanno parte dello staff del presidente della Regione Liguria.

“Se parli di professioniste della comunicazione e di giornaliste come di inutili soubrette – ha commentato Jessica Nicolini rivolgendosi all’autore sui social – con appellativi come “quella” e “signorina” invece che “dottoresse” quali siamo questo è l’osceno risultato. Questa vignetta è sessista e non ci fa ridere. E ti denunciamo”.

Anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi) è intervenuta sull’episodio scrivendo in una nota che “le si vuole colpire in quanto donne, mettendone in discussione la professionalità”.

Ora la denuncia farà scattare le verifiche della polizia postale che risaliranno alla diffusione dell’immagine meme sino alla prima pubblicazione per identificare chi l’ha postata per primo e chi l’ha poi ricondivisa.