Genova – Grave incidente, la scorsa notte, in via Pieragostini, tra Sampierdarena e Cornigliano. Per cause ancora da accertare tre auto si sono scontrate nella via ed uno dei veicoli si è ribaltato.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine e cinque persone sono state trasferite in ospedale.

I vigili del fuoco hanno rimosso la vettura ribaltata e la circolazione è ripresa normalmente.

L’incidente è avvenuto intorno all’una e trenta e la strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di bonifica e soccorso.

Tra le ipotesi al vaglio quella di un mancato rispetto delle precedenze e la velocità eccessiva.

In corso gli accertamenti per risalire alle cause dell’incidente e alle responsabilità delle tre auto coinvolte.