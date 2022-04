Inizio settimana all’insegna del bel tempo stabile e secco, in Liguria. Qualche passaggio nuvoloso non porterà precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 11 aprile 2022

Al mattino sereno o poco nuvoloso per qualche locale velatura di poco conto.

Pomeriggio con proseguo di tempo stabile ed assolato.

Venti da sud est moderati.

Mare mosso.

Temperature stazionarie od in lieve aumento.

Costa: min +6/12°C, max +13/17°C

Interno: min -4/+8°C, max +8/15°C

Martedì 12 aprile 2022

Stratificazioni medio alte in transito, a tratte compatte in giornata.

Venti: In rotazione sai quadranti settentrionali.

Mari: Da mosso a poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Temperature: In lieve aumento nei valori minimi ed in quota.

Tendenza per mercoledì 13 aprile 2022

Nuvolosità sparsa con ampi spazi soleggiati