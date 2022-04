Oltre millecinquecento nuovo contagi da coronavirus in Liguria ma nessun decesso nelle ultime ore.

Un bilancio tra luci ed ombre quello dell’emergenza covid fotografato dal bollettino quotidiano della Regione Liguria.

Nessuna nuova vittima ma resta alto il numero dei nuovi contagi, ben 1.581.

In leggero aumento il numero delle persone ricoverate mentre resta stabile quello dei casi gravi seguiti nei reparti di Terapia Intensiva della Liguria.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:



IMPERIA (Asl 1): 178

SAVONA (Asl 2): 222

GENOVA: 902, di cui:

Asl 3: 785

Asl 4: 117

LA SPEZIA (Asl 5): 275

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 14 aprile 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.396.338 2.202 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.833.560 8.374 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 405.125 1.581 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 17.902 248

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2.402 LA SPEZIA 2.878 IMPERIA 1.994 GENOVA 9.699 Residenti fuori Regione/Estero 336 altro/in fase di verifica 593 TOTALE 17.902

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 298 9 5 ASL1 48 2 4 ASL2 42 0 0 San Martino 61 4 5 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 66 0 5 Ospedale Gaslini 5 0 -3 ASL3 globale 22 0 -4 ASL 3 Villa Scassi 22 0 -3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 -1 ASL4 globale 17 1 -1 ASL4 Sestri Levante 13 0 -1 ASL4 Lavagna 4 1 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 37 2 -1 ASL5 Sarzana 35 0 -1 ASL5 Spezia 2 2 0