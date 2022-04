Imperia – Molta paura ma fortunatamente solo lievi ferite per il conducente dell’auto che ieri notte si è ribaltata in viale Giacomo Matteotti.

Per cause ancora da accertare l’uomo alla guida ha perso il controllo della sua auto ed è finito su un fianco.

L’incidente è avvenuto intorno all’una e trenta e il frastuono ha richiamato l’attenzione dei residenti che hanno chiamato i soccorsi.

All’arrivo dell’ambulanza del 118 e dei vigili del fuoco, però, il conducente era già riuscito ad uscire da solo dall’auto ribaltata.

E’ stato comunque accompagnato in ospedale per le visite del caso e per le analisi per accertare le sue condizioni psico-fisiche al momento dell’incidente.