Genova – Restano gravi, all’ospedale Gaslini dove si trova ricoverato da ieri, il bambino di tre anni che sarebbe caduto dall’auto in movimento dopo essere riuscito a slacciarsi la cintura di sicurezza del seggiolino e dopo aver aperto la portiera della vettura.

Sul caso è stata aperta un’indagine dei carabinieri che stanno accertando come si siano svolti i fatti considerando la dinamica ancora poco chiara dell’incidente.

Dalle prime ricostruzioi, infatti, sembra che il piccolo sia riuscito a liberarsi dal seggiolino mentre viaggiava sull’auto dei genitori sulla statale Aurelia, tra Albenga e Alassio, nel savonese e che sia poi caduto dal finestrino o dalla portiera dell’auto che si è aperta.

La scena sarebbe avvenuta senza che i genitori si accorgessero di nulla.

Il bambino, caduto per strada, è stato soccorso dai passanti e dai genitori e poi dal 118 che ha disposto l’immediato trasferimento in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova dove si trova in prognosi riservata.

