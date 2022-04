Genova – Cresce l’attesa per l’apertura di Euroflora che da sabato 23 aprile ritornerà nella suggestiva cornice dei Parchi di Nervi.

In concomitanza con l’evento, numerosi sono gli appuntamenti che affiancano Euroflora 2022.

Tra i più interessanti spicca quello di Banca Carige che questa mattina ha presentato la mostra evento Partner della manifestazione intitolata “La Sostanza del Colore. Suggestioni floreali di Maria Rosa Vendola”.

Due le sedi dell’esposizione: la Carige di via Cassa di Risparmio 15 e la sede di via Pisa 58 che aprirà i battenti dal 27 aprile.

Un percorso tra i dipinti e le sculture dell’artista genovese che propone una pittura vivace alternata a opere di methacrylato-optix lavorato in uno stabilimento industriale.

E qui Maria Rosa Vendola, in un lasso di tempo molto breve, lavora la materia prima che questa si solidifichi dando vita a composizioni leggere e luminose.

“Questa mostra – racconta l’artista – è nata soprattutto nel periodo forse più brutto che abbiamo passato in questi anni, a causa della pandemia. E’ stato un periodo in cui ho riflettuto sul tema dei fiori. Cos’è il fiore? Il fiore è prima di tutto talmente bello, talmente magico che trasmette gioia anche solo dai colori. Ho voluto pensare ‘ma sì, iniziamo a dipingere i fiori’. Quando buttavo le pennellate sulla tela, quando ho iniziato a lavorare, mi sono resa conto dell’importanza dei fiori. E’ stato come scoprirli pian piano; ho dipinto calle, ortensie, glicine, rose, e ogni volta mi sembrava di riuscire a capire un po’ di più il loro linguaggio. Nella semplicità del fiore c’è la bellezza e noi abbiamo bisogno di questa bellezza, soprattutto dopo un periodo così brutto, così difficile. Ho voluto anche sperimentare nella scultura. Il tema era un’incognita: apparentemente sembrava semplice ma non era così. Ho lavorato con la plastica, un materiale importante, e non avrei mai pensato che dalla plastica si potessero trovare questi effetti particolari. Hanno inventato questa macchina dove ho l’esclusiva e dove ho studiato in questi anni i materiali con cui realizzo le sculture. Creare i fiori è come portare un vento di leggerezza nella mia città, nelle persone che lo possono vedere e capire. La scultura può essere molto bella anche con la plastica”.

Francesco Guido, Amministratore delegato di Banca Carige spiega: “Banca Carige partecipa ad Euroflora 2022 portando nelle sue due più prestigiose sedi genovesi questa grande manifestazione dedicata al fascino dei fiori e che sottolinea il contributo economico e culturale offerto dalle attività florovivaistiche al nostro territorio. Nei due poli espositivi in cui si articola “La sostanza del colore” abbiamo voluto diffondere nella nostra città la magica atmosfera che si vive in questi giorni nella splendida cornice Parchi di Nervi”.

“I fiori, per eccellenza eco della bellezza e simbolo della meraviglia – aggiunge il Vice Presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – sono tra i principali fili conduttori della storia dell’arte attraversando i secoli e portando in dote, ancor oggi, novità ed eleganza. L’appuntamento odierno presso Carige dedicato alle suggestioni floreali della nota artista Maria Rosa Vendola, inserito tra gli eventi partner di Euroflora 2022, lega la capacità di raffigurare un’emozione con la rappresentatività di una delle più importanti floralies del mondo, come quella che si terrà dal 23 aprile all’8 maggio ai Parchi e Musei di Nervi, in cui la Regione Liguria partecipa convintamente con un’area da record di ben 3.450 metri quadrati. E lo fa per rappresentare storie di eccellenza, realtà spesso familiari e alfieri delle peculiarità del territorio, per accendere i riflettori sull’intera filiera ligure, forte di oltre 4.000 aziende, 15mila addetti e oltre 400 milioni di euro di produzione lorda annua”.

Per visitare la mostra è necessaria la prenotazione al link https://www.happyticket.it/genova/rassegne/476-eventi-carige-2022.htm.

Le aperture speciali dell’ultimo piano della Sede di Via Cassa di Risparmio, 15, con la sua splendida terrazza a picco sul Centro Storico, avranno luogo i sabati 23, 30 aprile e 7 maggio dalle 14.00 alle 19.00 ed il week end dei Rolli Days, il 14 e 15 maggio, dalle 10.00 alle 19.00.

La sede Carige Private, una suggestiva villa liberty in Albaro, Via Pisa 58, sarà aperta al pubblico i mercoledì 27 aprile e 4 maggio dalle 16.30 e alle 18.00.

In queste occasioni gli studenti dell’Istituto Superiore Agrario Bernardo Marsano, ispirandosi ai fiori ritratti nei dipinti in mostra realizzeranno per il pubblico alcune artistiche composizioni floreali.