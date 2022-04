Genova – Ancora vergognosi episodi di vandalismo ai danni di manifesti elettorali per le amministrative di Genova. Dopo gli insulti sessisti all’assessore Paola Bordilli e le offese al sindaco Marco Bucci, in corsa per la riconferma, arriva la segnalazione di scritte anti semite tracciate sui manifesti del candidato del centro-sinistra Ariel Dello Strologo.

La segnalazione arriva dai social e mostra la foto di uno dei manifesti elettorali affissi in città con una scritta vergognosa rivolta contro il candidato.

Anche sull’ennesimo caso di teppismo è stata aperta una indagine delle forze dell’ordine per assicurare il responsabile alla Giustizia ma allarma il tenore delle offese fatte ai singoli candidati e non certo legate alla loro attività politica.

Episodi che rivelano anche la tensione crescente attorno all’appuntamento con le elezioni di giugno.