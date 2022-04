Genova – Un’altra mattinata da dimenticare per il traffico in autostrada attorno al capoluogo a causa di un incidente che ha visto un camion scontrare una parete di una galleria autostradale di Sestri.

Nell’impatto il mezzo pesante ha divelto una lamiera di metallo che è rimasta appesa per un pò al soffitto della galleria danneggiando altri mezzi in transito, per lo più altri Tir.

La lamiera è poi caduta a terra causando il blocco del traffico.

Sul posto stanno intervenendo i tecnici di Autostrade per l’Italia per sgomberare il tratto e consentire il passaggio delle auto.

In seguito verrà ripristinata la lamiera e verranno verificati i danni.

Nei giorni scorsi Autostrade per l’Italia aveva rinnovato per l’ennesima volta l’appello alla massima attenzione, da parte dei camionisti, per il passaggio nelle gallerie che spesso è all’origine di incidenti di questo tipo.

Accuse rinviate al mittente dalle associazioni di categoria che ricordano che i Tir sono sempre passati nelle gallerie e prima non si registravano incidenti di questo tipo.