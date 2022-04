Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito e danni contenuti, questa mattina, per l’incendio divampato all’interno del bar inserito nella struttura del Galata Museo del Mare, in zona Darsena, vicino a via Gramsci.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente spegnendo le fiamme per poi bonificare l’area.

Fortunatamente non è stato necessario evacuare il Museo e non si registrano feriti o danni gravi.

Le attività museali proseguiranno regolarmente.