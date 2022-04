Albisola Superiore – Oche e germani reali sbranati da cani lasciati liberi alla foce del torrente Sansobbia. Le segnalazioni si ripetono da diverso tempo e ora arriva un appello delle Guardie Zoofile Volontarie dell’Enpa di Savona che chiedono ai padroni di cani di non lasciare liberi i propri animali nella foce del torrente dove sono in corso le nidificazioni e dove le colonie di fauna selvatica sono a maggior rischio di essere predate e uccise.

Nelle ultime ore sono stati rinvenuti, alla foce del torrente, sul lato di Albisola Superiore, alcuni germani reali feriti probabilmente da cani; in questo momento i volatili, non soltanto i germani, hanno nidi e piccoli indifesi.

Gli Agenti Zoofili fanno quindi appello ai proprietari di cani affinché non lascino vagare liberi i propri animali lungo il torrente ma li controllino per evitare che aggrediscano genitori e piccoli, mentre segnalano che svolgeranno in zona opportuni sopralluoghi.