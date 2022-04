Imperia – Ancora elicotteri militari in volo nei cieli della Liguria. Questa volta sono stati segnalati nella zona di Imperia e gli elicotteri sono Ch47 Chinook utilizzati per il trasporto di truppe e di mezzi militari.

Apparterrebbero all’aviazione militare inglese come quelli che sono atterrati all’aeroporto di Genova e sarebbero diretti verso est.

La popolazione ha sentito il rumore dei motori, potentissimi, in volo nella zona dell’imperiese.

Presenze inquietanti visto quello che succede in Ucraina e molto probabilmente collegate proprio agli scenari di guerra che si sviluppano nell’area con la guerra tra Russia e Ucraina.