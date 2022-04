Genova – La vista del cantiere, che doveva essere ultimato prima di Euroflora, non è certo il migliore biglietto da visita per chi arriva a Nervi e ora c’è la conferma che la Marinella non verrà ultimata per la kermesse floreale dei Parchi di Nervi ma, piuttosto, se non ci saranno ulteriori ritardi, entro l’inizio dell’estate.

Nuove brutte notizie per la passeggiata Anita Garibaldi di Nervi e per l’ormai infinito cantiere per riportare la Marinella al suo antico splendore, i problemi statici prima e i ritardi della Soprintendenza poi, hanno fatto slittare la fine dei cantieri e se ne riparlerà per l’estate.

Intanto aprirà un chiosco-bar che si affaccerà sulla passeggiata e che si chiamerà “Marinella on the rocks” giocando sulle parole che richiamano alcuni coctails e la scogliera su cui si affaccia.

Nessuna nuova previsione della proprietà sulla durata dei lavori ma è stato assicurato che, per l’estate, sarà restituita all’uso pubblico e gratuito la scogliera sottostante e chiunque potrà accedere e fare il bagno e sostare sulle terrazze ripristinate e rese utilizzabili.

Probabilmente non si riuscirà a partire al 100% con le attività di Bar – Ristorante e Albergo di Lusso ma l’impegno a procedere il più velocemente possibile, quello, non mancherà di certo.

Nel frattempo chi arriva a Nervi con il treno vedrà il cantiere e un muro di teloni bianchi a “nascondere” parzialmente la struttura mentre chi passeggia sul lungomare non potrà che restare deluso per il colpo d’occhio non certo entusiasmante.

(foto di Archivio)