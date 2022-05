Albenga – Si è trovato improvvisamente davanti un cinghiale e non è riuscito ad evitarlo. Grave incidente, ieri notte, nelle vicinanze del Ponte Rosso, con un’auto che ha travolto un grosso animale che camminava sulla strada.

Nell’impatto, molto violento, avvenuto attorno alla mezzanotte, l’auto ha riportato danni molto gravi e il conducente è uscito miracolosamente illeso ma sotto choc e il cinghiale è rimasto ucciso.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco e l’automobilista ha raccontato di aver trovato il cinghiale in mezzo alla strada improvvisamente e senza dar modo di tentare una qualunque manovra.

Probabilmente l’animale è sbucato improvvisamente sulla strada ed in condizioni di scarsa visibilità e per il conducente non c’è stata possibilità di evitarlo.