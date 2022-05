Sestri Levante – E’ accusato di aver fatto incendiare la sua abitazione per intascare i soldi dell’assicurazione l’agenti immobiliare fermato dai carabinieri di Sestri Levante e sottoposto agli arresti domiciliari.

Le indagini, avviate a luglio 2020 a seguito del rogo di una palazzina di tre piani a Villa Oneto, nel comune di San Colombano Certenoli, hanno permesso di scoprire che quello che era apparso all’inizio come un incendio fortuito era, in realtà stato commissionato a tre operai già finiti nei guai come esecutori materiali dell’incendio.

Le fiamme erano state appiccate con un liquido accelerante e le tracce del prodotto sono state trovate solo in seguito da altre verifiche ed analisi più approfondite a seguito delle risultanze delle indagini.

Secondo l’ipotesi di accusa sei persone si erano messe d’accordo per truffare l’assicurazione e incassare ben 600mila euro.

L’episodio aveva suscitato molta preoccupazione poichè lo stabile risultava abitato e si era temuto a lungo, durante le fasi di spegnimento del rogo, che nelle case ci fosse qualche residente. Fortunatamente, invece, lo stabile era disabitato al momento del rogo.