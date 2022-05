Genova – Teppisti in azione in via del Castoro, a Marassi, con scritte deliranti che accusano il premier Ucraino Zelensky di essere un “nazista” e l’inquietante (e squallido) “Z” che i militari russi disegnano su carri armati e mezzi da guerra impegnate nella campagna di aggressione ai danni dell’ex repubblica sovietica.

La denuncia arriva dai social e sulla pagina di Sei di Marassi se è comparsa la foto dei muri dell’Istituto Montale imbrattati con la scritta vergognosa.

In corso gli accertamenti per individuare l’autore della “bravata”.

Il premier ucraino è di famiglia di religione ebraica e tre familiari sono stati uccisi nel corso delle persecuzioni naziste in Ucraina.