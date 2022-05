Chiavari – È stata presentata oggi la lista “Insieme…si può” a sostegno della candidatura a sindaca di Silvia Garibaldi.

Un gruppo con competenze e storie di vita varie ed eterogenee, composto da 9 candidate e 7 candidati. Si tratta di:

Samantha Cristino, 46 anni, responsabile profumerie Pinalli

Michela Dugnani , 21 anni, studentessa universitaria in Scienze Politiche

Sveva Gatti, 55 anni, parrucchiera

Irene Ghirardini, 43 anni, avvocato

Claudio Grillo, 60 anni, imprenditore

Giovanni Ivaldi, 22 anni, co-titolare Bar Crystal

Greta Maresca, 22 anni, assistente veterinaria e addestratrice cinofila

Rossella Mariani Cremonini, 49 anni, commessa

Milena Martino, 46 anni, avvocato

Francesca Marzino, 43 anni, insegnante di lingua italiana per stranieri

Diego Negrino, 46 anni, imprenditore

Giorgio Roncisvalle, 72 anni, ingegnere in pensione

Victor Raul Sedano Cosar, 58 anni, operatore sociosanitario e attore, laureato in pedagogia; Antonio Sormani, 51 anni, consulente

Luisa Tarantola, 63 anni, maestra d’arte e organizzatrice di eventi

Daniele Vatteroni, 34 anni, commerciante.

“In matematica – spiega Silvia Garibaldi – un insieme è un raggruppamento di elementi che condividono una caratteristica comune. Questa definizione si adatta perfettamente anche al nostro progetto civico: un gruppo di persone che condivide l’amore e la voglia di prendersi cura di Chiavari. Vogliamo allargare questo insieme anche a tutti i cittadini, coinvolgerli nelle decisioni che riguardano la città. Persone, famiglie e associazioni, partiamo dall’ascolto per dare risposte concrete ai loro bisogni.”