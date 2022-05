Cala il numero dei test effettuati durante il week end in Liguria e cala il numero dei nuovi casi di contagio ma la percentuale dei test positivi resta alta con un esame positivo ogni 7 effettuati.

Non si registrano, fortunatamente, nuovi decessi per il secondo giorno consecutivo ma aumenta il numero delle persone ricoverate negli ospedali per il covid (+5) e nei reparti di Terapia intensiva dove si curano i casi più gravi (16).

Prosegue la curva discendente per l’emergenza sanitaria ma ancora troppo debolmente per poter parlare di ritorno alla normalità e resta dunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche laddove non è più obbligatorio e il distanziamento.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 30

SAVONA (Asl 2): 61

GENOVA Asl 3: 151

Chiavari e Tigullio Asl 4: 25

LA SPEZIA (Asl 5): 77

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 9 maggio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.438.837 539 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.995.824 1.913 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 435.412 344 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 14.321 -110

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2.042 LA SPEZIA 2.261 IMPERIA 1.861 GENOVA 7.377 Residenti fuori Regione/Estero 293 altro/in fase di verifica 487 TOTALE 14.321

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 276 16 5 ASL1 42 3 2 ASL2 34 0 1 San Martino 68 7 2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 46 4 10 Ospedale Gaslini 2 0 -4 ASL3 globale 29 0 -6 ASL 3 Villa Scassi 29 0 -6 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 16 1 4 ASL4 Sestri Levante 12 0 1 ASL4 Lavagna 4 1 3 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 39 1 -4 ASL5 Sarzana 34 0 -4 ASL5 Spezia 5 1 0