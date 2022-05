Cinque nuove vittime per il coronavirus e 1.455 nuovi contagi. A registrarli il bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria che fotografa quotidianamente l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

Con 2.135 test molecolari e 7.936 test antigenici rapidi effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone sono stati trovati 1.455 nuovi casi di infezione, un positivo ogni 7 test eseguiti. Un numero che evidenza che il virus è ancora ben circolante tra la popolazione con la necessità di mantenere le norme di auto tutela come l’uso della mascherina nei luoghi affollati e il distanziamento.

Cala il numero dei ricoverati in ospedale per covid (270) e cala leggermente quello delle persone più gravi ricoverate in Terapia intensiva (14).

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio suddivisi per provincia:



IMPERIA (Asl 1):194

SAVONA (Asl 2): 169

GENOVA Asl 3: 714

Chiavari e Tigullio Asl 4: 116

LA SPEZIA (Asl 5): 260

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 10 maggio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2440972 2135 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 3003760 7936 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 436867 1455 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 13831 -490

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1957 LA SPEZIA 2185 IMPERIA 1772 GENOVA 7203 Residenti fuori Regione/Estero 277 altro/in fase di verifica 437 TOTALE 13831

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 270 14 -6 ASL1 42 3 0 ASL2 35 0 1 San Martino 65 5 -3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 41 4 -5 Ospedale Gaslini 3 0 1 ASL3 globale 30 0 1 ASL 3 Villa Scassi 30 0 1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 18 1 2 ASL4 Sestri Levante 13 0 1 ASL4 Lavagna 5 1 1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 36 1 -3 ASL5 Sarzana 32 0 -2 ASL5 Spezia 4 1 -1

Isolamento domiciliare 13166 -692 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 417738 1940 Deceduti* 5298 5



*