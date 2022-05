Genova- La mostra “Genova Sessanta” sarà visitabile fino al 31 luglio 2022 nel Teatro del Falcone di Palazzo Reale, per l’occasione sono state organizzate una serie di visite guidate.

Da metà maggio a metà giugno, ogni martedì alle 17.30, per un numero limitato di partecipanti, sarà possibile visitare la mostra insieme a chi l’ha progettata, ideata e curata, scoprendo ogni dettaglio.

Il primo appuntamento è martedì 17 maggio con Jacopo Baccani, con le tematiche architettoniche ed urbanistiche, per seguire il 24 maggio con Luisa Chimenz che il 31 maggio, sarà di nuovo la protagonista insieme a Elisabetta Papone, per un incontro a “due voci” dedicato alla fotografia e al design.

Il 7 giugno ha come protagonisti Benedetto Besio e Leo Lecci che racconteranno le arti visive e le trasformazioni della città, il 14 giugno ci sarà il trio composto da Benedetto Besio, Elisabetta Paopone e Leo Lecci.

Per concludere questi appuntamenti il 21 giugno ci sarà una visita condotta da Jacopo Baccani.