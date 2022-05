Genova – Era appena sceso dal volo aerei proveniente da Tirana, in Albania, il passeggero che si è sentito male all’interno dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.

L’uomo, all’incirca 40 anni, si è accasciato a terra senza un lamento e fortunatamente un impiegato dell’aeroporto lo ha visto ed è subito intervenuto praticando un massaggio cardiaco mentre altre persone chiamavano il 118.

Dopo qualche minuto di comprensibile concitazione il passeggero ha iniziato a riprendersi e e a respirare in modo autonomo e all’arrivo dell’ambulanza del 118 è stato preso in consegna dal personale paramedico che lo ha trasportato in codice rosso in ospedale.

Non è chiaro se sia stato utilizzato anche un defibrillatore.