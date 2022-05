Riva Trigoso (Genova) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di Fiorenzo Salino, 92 anni, l’anziano ritrovato ormai cadavere, in mare, al largo di Riva Trigoso, in località Renà.

A fare il macabro ritrovamento un pescatore della zona che ha individuato il cadavere ed ha subito dato l’allarme alla Capitaneria di Porto che ha inviato sul posto una motovedetta.

Il corpo è stato avvistato e recuperato e poi consegnato alla polizia mortuaria per il trasporto in obitorio dove la salma è stata riconosciuta e dove resta in attesa delle perizie medico legali.

In particolare si attende di capire se l’uomo fosse vivo al momento della caduta in mare o se, invece, sia vittima di un malore.

Inoltre le indagini cercano di capire se l’anziano sia caduto in mare o se, invece, si tratta di un gesto volontario.

In queste ore vengono ascoltati parenti e conoscenti per ricostruire lo stato di salute dell’anziano e se avesse dei problemi che potrebbero spiegare un eventuale suicidio.

Al momento tutte le ipotesi investigative sono aperte.