Genova – Torna a Villa Bombrini, a Cornigliano “ExhiBrick – Mattoncini a Genova”. Sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 LiguriaBricks presenta la nuova edizione dell’esposizione di collezioni e opere originali costruite con mattoncini LEGO.

ExhiBricks è un’esposizione pensata per condividere la passione per i mattoncini LEGO, divulgare le potenzialità del sistema a incastro più famoso del mondo, ma – soprattutto – intrattenere e divertire le famiglie con bambini e i curiosi di tutte le età.

All’interno della storica villa genovese, allestite in oltre 800 metri su due piani, saranno esposte le collezioni e le opere originali (Chiamate MOC) degli oltre 30 espositori provenienti da tutta Italia: dai Castelli medievali al fantasy, dal mondo magico di Harry Potter alla galassia di Star Wars.

“Dopo tre anni di stop forzato – racconta Marco Fanelli, Presidente dell’associazione LiguriaBricks, costola ligure di AFDL – in tutta la comunità di AFOL c’è una grandissima voglia di tornare a incontrarsi, a esporre, a condividere la nostra passione con le persone: lo faremo con grande piacere e in tutta sicurezza.”

Per gestire l’afflusso di visitatori e garantire a tutti un’esperienza sicura e serena, LiguriaBricks ha optato per distribuire il biglietto gratuito di ingresso attraverso la piattaforma Eventbrite (https://bit.ly/biglietti-exhibricks-2022)

La collaborazione è costruttiva.

Tra le opere più imponenti, ci sarà un grande diorama di città da quattro metri e quaranta di lunghezza per due metri e quaranta di profondità frutto della collaborazione di tutti i soci di LiguriaBricks che hanno messo a disposizione del Capo Progetto edifici, strade, treni, binari, scambi e Minifigure® dalle proprie collezioni private.

Genova, un mattoncino alla volta

I soci di LiguriaBricks, a ogni edizione di ExhiBricks nel capoluogo ligure, realizzano con mattoncini LEGO® una riproduzione in scala di un monumento o edificio iconico Genovese: dopo la Lanterna (2018) e Porta Soprana (2019) che cosa avranno pensato questa volta?