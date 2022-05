Genova – E’ morto per un malore durante una gita in canoa. La vittima Valerio Lovato, 74 anni, residente a Genova, era in vacanza con la moglie all’isola d’Elba e stava facendo un’escursione in canoa quando si è sentito male, morendo poco dopo.

L’uomo è riuscito a raggiungere la spiaggia per dare l’allarme ma poco dopo si è accasciato a terra privo di sensi.

Inutili i soccorsi del 118 giunto sul posto e il trasferimento urgente in elicottero. Il pensionato è deceduto prima dell’arrivo in ospedale.