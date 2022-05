Un cedimento del campo di alta pressione presente sul Mediterraneo consente il passaggio di una veloce perturbazione che potrebbe portare pioggia nella giornata di mercoledì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 23 maggio 2022

Giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare su tutta la regione, con nubi basse, più compatte al mattino ed in serata, sovrastate da nubi medio alte in quota. Qualche apertura in più nel corso del pomeriggio, più ampie ai lati regionali.

Venti da sud est da deboli a moderati.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature stazionarie.

Costa: min +15/20°C, max +20/24°C

Interno: min +7/15°C, max +20/27°C

Martedì 24 maggio 2022

Condizioni di cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso un pò su tutta la regione. Infittimento della nuvoloso in serata.

Venti: Meridionali moderati.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: Senza variazioni significative.

Tendenza per mercoledì 25 maggio 2022

Possibile instabilità sparsa. Evoluzione da confermare nei prossimi bollettini.