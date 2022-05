Genova – Grave incidente questa mattina intorno alle 7.30 in via Fiorenzo Semini, a Pontedecimo.

Qui, per cause ancora in via di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate.

Ad avere la peggio è stato l’uomo che viaggiava in sella al mezzo a due ruote che è rovinato a terra riportando diverse gravi ferite.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, il centauro è stato intubato e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.