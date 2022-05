Correnti umide e più fresche in arrivo dall’Atlantico portano ad un aumento delle nuvolosità sulla Liguria con qualche possibile piovasco più probabile nella giornata di mercoledì e specie nell’entroterra.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 24 maggio 2022

Mlte nubi fin dal mattino sul settore centro-orientale, non si esclude la formazione o la risalita di piovaschi o rovesci lungo la linea di costa; altrove asciutto con nuvolosità irregolare. Durante il pomeriggio aperture sulle Riviere, nubi compatte che si ostineranno sul genovesato occidentale, dove saranno possibili deboli ed isolati fenomeni.

Venti: da sud-est a levante, tesi al largo già nella notte, nord-est a ovest di Capo Mele, al più moderato; durante il pomeriggio sensibile incremento del sud sull’Appennino centrale (Marino).

Mari: generalmente mosso su tutti i bacini.

Temperature: in aumento i valori minimi sul levante costiero; in calo le massime, specie nell’interno.

Costa: min +18/20°C, max +20/23°C

Interno: min +7/16°C, max +17/26°C

Mercoledì 25 maggio 2022

Possibile instabilità mattutina sul centro-levante, seguita da variabilità

Venti: meridionali moderati, occasionali rinforzi in presenza di instabilità

Mari: generalmente mosso

Temperature: stazionarie od in temporaneo calo a levante.

Tendenza per giovedì 26 maggio 2022

più stabile lato costa con momenti soleggiati; instabilità pomeridiana marcata sui rilievi