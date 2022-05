Genova – E’ stata identificata la persona che ha abbandonato alcuni cuccioli di cane, appena nati, in uno scatolone lasciato vicino ai bidoni in via Casaregis. (leggi la notizia qui)

Le indagini avviate a seguito di denuncia per maltrattamento animali hanno portato all’identificazione del responsabile che ora rischia di finire in Tribunale e di essere condannata.

Nel frattempo i cuccioletti, ancora con gli occhi chiusi e completamente dipendenti dalla madre, sono tornati con la cagnolina che li ha partoriti e che piangeva disperata non riuscendo a trovarli.

Dopo il ritrovamento l’associazione UNA che gestisce il canile di Monte Contessa, aveva trovato una “balia” che potesse allattarli avendo partorito di recente altri cuccioli.

Attenzioni materne che hanno letteralmente salvato la vita ai cuccioli.

Sulla pagina Facebook dell’associazione UNA è comparso un messaggio che spiega cosa è successo:

“Ieri sera i cuccioli,dopo essere stati preventivamente affidati alle cure di una balia per garantire loro le attenzioni necessarie,si sono fortunatamente ricongiunti con la loro mamma.

L’autore del vile gesto e’ stato rintracciato,la legge farà il suo corso.

Nel frattempo siamo felicissimi di ospitare mamma e cuccioli, con la speranza di garantire loro un degno futuro.

Grazie a tutti per l’interessamento”