Genova – Una vera e propria gara di solidarietà per i nove cuccioli abbandonato in uno scatolone in via Casaregis, alla Foce. I cuccioletti, destinati a morte certa se un passante non avesse sentito i loro guaiti provenire dallo scatolone, sono stati trasferiti al canile di Monte Contessa e affidati ad una cagnolina che ha appena partorito e che potrebbe riuscire ad allattarli.

Nel frattempo all’associazione Una che gestisce i canile stanno arrivando decine di chiamate per chiedere di poter adottare i cuccioletti.

Un passaggio successivo poiché non è ancora certo che i piccoli abbandonati troppo presto riescano a sopravvivere dopo lungo tempo passato prima al freddo della notte e poi al gan caldo del giorno, chiusi in uno scatolone.

I veterinari sperano di poterli salvare ma sono animaletti nati da pochi giorni e certamente non in grado di sopravvivere a lungo lontano dalla madre.

Proseguono anche le indagini per cercare di risalire all’autore della barbarie. Si cerca il proprietario di una cagnolina che è stata vistosamente “incinta” sino a pochi giorni fa.

Se individuato, il responsabile dell’abbandono rischia una denuncia per maltrattamento di animali.

L’associazione UNA che gestisce il canile ricorda ancora una volta che è possibile affidare cuccioli e cani adulti direttamente al canile di Monte Contessa o ad associazioni che si battono per la difesa degli animali e in modo del tutto gratuito e “legale”.

Per contro, invece, abbandonare gli animali per strada può comportare gravi accuse e condanne pesanti.