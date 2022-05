San Fruttuoso di Camogli – Ha rischiato di annegare facendo il bagno davanti alla spiaggia di San Fruttuoso di Camogli. Una ragazzina di 11 anni è gravissima, all’ospedale Gaslini di Genova dove è stata trasportata in codice rosso dopo un salvataggio in estremis.

La giovane stava facendo il bagno quando improvvisamente si è sentita male sparendo tra i flutti.

Una scena che, fortunatamente, è stata vista da altri bagnanti che si sono lanciati in mare per soccorrerla.

Trascinata a riva, la ragazzina è stata soccorsa da un sanitario che si trovava per caso sulla spiaggia e che ha praticato il massaggio cardiaco e la respirazione di emergenza salvandole letteralmente la vita.

Nel frattempo sul posto è arrivato il personale del 118 che ha trasferito la ragazzina al Gaslini dove sono in corso le terapie d’urgenza.

I medici si sono riservati la prognosi. La ragazzina non è ancora fuori pericolo.