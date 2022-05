Genova – Le correnti fredde in arrivo da Nord stanno incontrando le masse di aria calda che sono presenti da giorni in Liguria formando temporali anche con forte intensità e precipitazioni anche sotto forma di grandine.

Gli esperti del Centro Meteo Liguria Limet seguono la situazione minuto per minuto sulla loro pagina Facebook e annunciano forti temporali in atto tra Valle Scrivia e Val Polcevera con forti rovesci

L’ondata di maltempo dovrebbe poi allontanarsi per lasciare spazio ad un netto miglioramento anche se le temperature saranno molto più fresche.

aggiornamento: grandinata segnalata in alta ValBisagno.

A Pino Soprano chicchi di ghiaccio grandi come olive