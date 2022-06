Genova – Un flash-mob di protesta contro la chiusura dei parchi di Nervi per la manifestazione espositiva di Euroflora e contro i danni che i parchi avrebbero subito durante l’evento. Ad organizzarlo, per sabato 4 giugno, dalle 10 alle 12, in piazza Pittaluga, l’associazione Nuova Ecologia.

“Se tre mesi vi sembran pochi” è il titolo della manifestazione di protesta che segue la pubblicazione, sui social, di scatti che riprendono i parchi di Nervi in condizioni disastrose.

Immagini riprese dall’esterno perché non è permesso entrare nei parchi.

“Festeggia anche tu il lieto evento – scrive Nuova Ecologia – con oggi sono 3 mesi d’interdizione parziale o completa dei Parchi di Nervi, causa Euroflora, dall’inizio dell’allestimento all’attesa per il loro pieno ripristino (puoi seguire in tempo reale il contagiorni su facebook.com/circolonuovaecologiagenova).

E tutto con il benestare della Sovrintendenza ai beni artistici e paesaggistici, com’è giusto per dei Parchi Storici”

(Foto diffusa su Facebook)