Genova – Prima ha provocato un incidente finendo con l’auto contro alcune vetture in sosta e poi, infuriata probabilmente per l’effetto di qualche bicchiere di troppo, ha aggredito e minacciato il personale del 118 che l’ha soccorsa e si è rifiutata di fare l’alcol test.

Movimentato episodio, nella nottata di ieri in via Giulia De Vincenzi, nelle vicinanze di piazzetta San Gottardo, nel quartiere di Molassana. Una donna di 30 anni si è schiantata per cause ancora da accertare contro alcune auto in sosta nella via e quando sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 ha iniziato a dare in escandescenze rifiutando prima l’alcol test e poi aggredendo il personale paramedico che la stava trasportando in ospedale per gli esami obbligatori del sangue.

La donna si è opposta al primo test richiesto dalla polizia locale intervenuta sul luogo dell’incidente e poi, quando le è stato chiesto di recarsi in ospedale per gli accertamenti tramite l’esame del sangue, cui non ci si può opporre in caso di incidente, prima ha iniziato ad agitarsi e poi, sull’ambulanza, si è scagliata contro i soccorritori al punto da costringere il conducente a fermarsi per farla calmare.

Una volta in ospedale è stato comunque eseguito il test ematico che accerterà se, come è apparso ai soccorritori, la donna avesse bevuto qualche bicchiere di troppo.

Nel frattempo la polizia locale ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per stabilire l’esatta dinamica e per risalire ai proprietari dei mezzi danneggiati dall’incidente.