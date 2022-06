Ventimiglia – Ancora una rissa tra emigrati nella cittadina di confine con la Francia e ancora un ferito a colpo di coltello. E’ successo ieri sera, intorno alle 21, quando alcuni migranti hanno iniziato a discutere per futili motivi e dalle parole si è passati ai fatti.

Pugni e calci tra due diversi gruppi e poi è spuntato un coltello e un giovane è stato ferito da alcuni fendenti.

Sul posto, chiamati dai residenti che hanno sentito le urla e i forti rumori provenienti dalla strada, sono arrivate le forze dell’ordine che hanno fermato alcuni dei contendenti e chiamato l’ambulanza per il giovane ferito.

Il migrante ferito è stato soccorso dal 118 e trasferito in codice giallo all’ospedale di Sanremo.

L’episodio conferma la grave situazione di degrado e di mancanza di sicurezza in cui sono costretti a vivere i cittadini di Ventimiglia per il blocco delle frontiere che impedisce ai migranti, che non vogliono restare in Italia ma sarebbero solo di passaggio, di proseguire il loro viaggio verso nazioni più ricche e con programmi di aiuto e integrazione più efficaci.