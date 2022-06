Genova – Non ce l’ha fatta il giovane di 30 anni caduto ieri sera sulla strada Sopraelevata mentre percorreva la strada in sella ad una moto come passeggero.

Il ragazzo è morto in ospedale dopo un disperato tentativo di salvargli la vita. Il suo cuore non ha reto alle terribili ferite riportate nell’impatto con un’auto sulla corsia verso ponente.

I due centauri sono finiti a terra dopo l’impatto con una vettura e il passeggero ha avuto la peggio.

Rianimato più volte dal personale del 118, l’uomo è stato poi trasferito in condizioni disperate in ospedale dove è poi deceduto.

La Sopraelevata è rimasta chiusa a lungo e riaperta solo intorno alle 3 della scorsa notte.

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale sulla strada Aldo Moro, con conseguenze mortali anche in presenza di un limite di velocità di 60 km/h ed un tutor elettronico che sanziona automaticamente chi supera quella velocità.

A più riprese si è puntato il dito contro il guard rail che non sarebbe a norma e sarebbe molto pericoloso in particolare per i motociclisti.

Il rinnovo del guard rail è stato più volte annunciato ma mai posto in essere.