Liguria – Gli studenti liguri torneranno in aula il 14 settembre 2022 e le lezioni termineranno il 10 giugno 2023 per un totale di 206 giorni (che si riducono a 205 giorni nel caso in cui la festa del Santo Patrono cada in un giorno in cui è previsto lo svolgimento dell’attività didattica).

La scuola dell’infanzia, invece, si concluderà il 30 giugno 2023.

Le festività, oltre tutte le domeniche e le ricorrenze disposte dallo Stato, sono fissate sommando le festività nazionali a cui sono agganciate quelle regionali: il 31 ottobre e il 1 novembre, (per la festa di Ognissanti), dal 23 dicembre al 8 gennaio (per le festività natalizie), dall’6 al 11 aprile (per le festività pasquali), il 24 e il 25 aprile (per la festa della Liberazione).