Genova – Un flash mob di protesta, in corso Galliera, per difendere gli alberi che dovrebbero essere abbattuti se passerà il progetto per la costruzione dello SkyTram, l’enorme struttura in metallo e cemento su cui viaggerebbe una sorta di metropolitana “sospesa”.

Ad organizzarlo i residenti della zona, contrari al progetto, insieme ad alcune associazioni ambientalista che contestano la scelta del progetto, a forte impatto sul panorama e sull’ambiente.

I manifestanti hanno appeso drappi viola sugli alberi e cartelli con la scritta “morituri” (in latino indica le persone che stanno per morire).

Una protesta che prosegue da settimane, in punti diversi della ValBisagno, organizzata da chi preferirebbe un tram leggero, a basso impatto sui luoghi, piuttosto che una sequenza di piloni alti sei-sette metri sui cui correrebbe lo SkyTram.