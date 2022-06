Genova – Un vasto incendio boschivo è in atto a Molassana, poco sopra il magazzino di Bricoman, in ValBisagno.

Chiusa per precauzione via Mogadiscio e strade vicine

Secondo le prime informazioni avrebbe preso fuoco una baracca usata come deposito degli attrezzi.

Non si registrano feriti ma il traffico nella zona è nel caos.

notizia in aggiornamento